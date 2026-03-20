В Україні ліквідували ще 8 “ухилянтських схем”: фіктивне працевлаштування, фейкові довідки та “трансфер” до ЄС

Зловмисникам, яких, зокрема, викрили на Черкащині, Львівщині та Дніпропетровщині, загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У різних регіонах України ліквідували ще 8 “ухилянтських схем”

Служба безпеки та Національна поліція заблокували 8 нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За суми від 2 до 17,5 тисячі доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

На Київщині співробітники столичного Главку СБУ викрили посадовців Державного науково-дослідного і проєктного інституту містобудування, які заробляли на “бронюванні” призовників до цієї установи. Наразі їх відсторонено від займаних посад і повідомлено про підозру.

Також у регіоні затримано експосадовця КМДА, який за гроші працевлаштовував військовозобов’язаних до комунального підприємства столиці, що давало їм підстави уникнути мобілізації.

Правоохоронці затримали фігуранта “на гарячому”, коли він отримував гроші за “послуги”.

На Дніпропетровщині викрито медпрацівників, які продавали ухилянтам фіктивні медичні висновки з “важкими діагнозами” та встановлювали їм інвалідність.

Задокументовано, що оборудку організувала експосадовиця місцевої лікарні, яка залучила лікаря-нейрохірурга та завідувача неврологічного відділення – члена військово-лікарської комісії.

За матеріалами справи, фігуранти оформлювали клієнтів на стаціонарне лікування, а потім проводили безпідставні операції для оформлення медичних висновків про наявність важких діагнозів.

На Полтавщині викрито ще одного лікаря-хірурга та шістьох військовозобов’язаних, яким він безпідставно оформив групу інвалідності з подальшим списанням з військового обліку.

Також у регіоні затримано ділка, що через знайомих лікарів торгував довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

На Львівщині викрито військового, який обіцяв призовнику оформити “бронь” в одному з військово-медичних закладів області. Для цього він намагався вплинути на посадовців військової медустанови.

Крім цього, у регіоні підозру отримав ще один фігурант, який за гроші пропонував військовозобов’язаному “допомогти” оформити опікунство над матірʼю, щоб уникнути призову.

На Черкащині затримано організатора “трансферу” ухилянтів до ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів. До пакета його “послуг” входив інструктаж щодо маршруту втечі до сусідньої країни та дистанційний супровід під час пішого переходу гірськими стежками.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1(закінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинений за попередньою змовою групою осіб);

чч. 1, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 336 (співучасть в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на військову службу в особливий період);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.