ГоловнаСуспільствоЖиття

Посадовців державного інституту у Києві підозрюють у схемі “бронювання” від мобілізації

Чоловіків фіктивно працевлаштовували: ухилянти не працювали, але отримували документи для бронювання.

Посадовців державного інституту у Києві підозрюють у схемі “бронювання” від мобілізації
Керівництво держінституту у Києві підозрюють у схемі “бронювання” від мобілізації

У Києві посадовців державного інституту підозрюють у схемі “бронювання” від мобілізації та виправдовуванні агресії Росії.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори Київської міської  прокуратури повідомили про підозру трьом керівникам Державного науково-дослідного проєктного інституту містобудування. 

За даними слідства, вони організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації: за 4000 доларів людина оформлювалася на роботу, фактично не працювала, але отримувала документи для бронювання.

Директор інституту та його перший заступник керували процесом та забезпечували оформлення військових документів, бухгалтерка нараховувала зарплату “працівникам”, створюючи видимість реальної роботи. Схема діяла щонайменше з серпня 2025 року.

Окремо встановлено, що керівники інституту у приватних розмовах виправдовували збройну агресію РФ проти України, подаючи її як “внутрішній конфлікт”.

Їхні дії кваліфіковано як замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України), а керівникам інституту - ще й виправдовування агресії рф (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

﻿
