Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російського терору на Херсонщині загинула людина, ще троє поранені

Окупанти знову били по соціальній інфраструктурі області.

Наслідки російського обстрілу населеного пункту в Бериславському районі Херсонщини.
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупанти продовжують атакувати соціальну та цивільну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок російських атак є жертви серед мирного населення. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Раківка, Кучерське, Дудчани, Благовіщенське, Томарине, Софіївка, Антонівка, Бургунка, Веселе, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Новотягинка, Ольгівка, Придніпровське, Токарівка, Зміївка, Саблуківка та місто Херсон.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлі та газопровід", – зазначає Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення.

Також вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies