Унаслідок російського терору на Херсонщині загинула людина, ще троє поранені

Окупанти знову били по соціальній інфраструктурі області.

Наслідки російського обстрілу населеного пункту в Бериславському районі Херсонщини.

Російські окупанти продовжують атакувати соціальну та цивільну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок російських атак є жертви серед мирного населення.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Раківка, Кучерське, Дудчани, Благовіщенське, Томарине, Софіївка, Антонівка, Бургунка, Веселе, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Новотягинка, Ольгівка, Придніпровське, Токарівка, Зміївка, Саблуківка та місто Херсон.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлі та газопровід", – зазначає Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення.

Також вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.