Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
146 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

Сили оборони відбили 28 штурмових дій росіян на Покровському напрямку.

Фото: 114 ОБрТрО

 146 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби 20 березня.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти завдали 58 авіаційних ударів – скинули 163 керовані авіабомби. Крім того, застосували 5285 дронів-камікадзе та здійснили 2856 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні Сили оборони відбили сім ворожих штурмів, крім цього противник завдав п’ять авіаційних ударів, скинув 13 керованих бомб, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Охрімівка, Приліпка, Зелене та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог не проводив активних дій.

На Слов’янському напрямку противник шість разів намагався просунутися у районі Рай-Олександрівки, Ямполя та Платонівки. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку сьогодні активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

Сили оборони з початку доби відбили 28 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія. Одне боєзіткнення ще не завершено.За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 87 окупантів та 28 – поранено; знищено одну важку вогнеметну систему, дві одиниці автомобільного транспорту та десять одиниць спеціальної техніки, пошкоджено три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, два укриття ворожої піхоти. Знищено або подавлено 282 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти двічі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Тернового та Калинівського. Крім того, авіаційного удару зазнав населений пункт Покровське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Зеленого, Староукраїнки, Варварівки та Лугівського. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Новоселівка, Долинка, Копані, Трудове. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська. Авіаударів зазнав населений пункт Комишуваха.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Авіаударів зазнав населений пункт Ольгівка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Читайте також
