Український екснардеп отримав підозру у Франції у справі про виведення понад пів мільярда гривень

У Франції вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго – бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» у справі щодо виведення понад пів мільярда гривень.

Про це повідомляє Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Костянтину Жеваго інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Його допитали у статусі підозрюваного.

"За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку «Фінанси та Кредит», створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку", - повідомив Генпрокурор.

Організація системно виводила кошти банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном.

Загальна сума збитків перевищує 519 млн гривень.