Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Український екснардеп отримав підозру у Франції у справі про виведення понад пів мільярда гривень

Підозрюваний контролював понад 96% статутного капіталу банку «Фінанси та Кредит».

Український екснардеп отримав підозру у Франції у справі про виведення понад пів мільярда гривень
Фото: Офіс Генпрокурора

У Франції вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго – бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» у справі щодо виведення понад пів мільярда гривень.

Про це повідомляє Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Костянтину Жеваго інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Його допитали у статусі підозрюваного.

"За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку «Фінанси та Кредит», створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку", - повідомив Генпрокурор.

Організація системно виводила кошти банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном.

Загальна сума збитків перевищує 519 млн гривень.

  • 15 жовтня Апеляційна плата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді про відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування стосовно олігарха Костянтина Жеваго. 
  • Після цього, апеляційний суд Парижа 29 жовтня відмовив в екстрадиції нардепа шести скликань, підприємця Костянтина Жеваго в Україну.
﻿
Читайте також
