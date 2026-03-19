Український екснардеп отримав підозру у Франції у справі про виведення понад пів мільярда гривень

У Франції вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго – бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» у справі щодо виведення понад пів мільярда гривень.
Про це повідомляє Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Костянтину Жеваго інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Його допитали у статусі підозрюваного.
"За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку «Фінанси та Кредит», створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку", - повідомив Генпрокурор.
Організація системно виводила кошти банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном.
Загальна сума збитків перевищує 519 млн гривень.
- 15 жовтня Апеляційна плата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді про відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування стосовно олігарха Костянтина Жеваго.
- Після цього, апеляційний суд Парижа 29 жовтня відмовив в екстрадиції нардепа шести скликань, підприємця Костянтина Жеваго в Україну.