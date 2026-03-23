Лозинський: відмова від спецдільниць для військових на лінії розмежування означатиме позбавлення їх права голосу

Навіть якщо вибори відбудуться за шість місяців після завершення воєнного стану, існує велика ймовірність, що частина військових не встигне демобілізуватися.

Фото: ОПОРА народний депутат Роман Лозинський

Навіть якщо вибори відбудуться за шість місяців після завершення воєнного стану, існує велика ймовірність, що частина військових не встигне демобілізуватися.

Про це на форумі Громадянської мережі ОПОРА “Ключові виклики електоральної демократії після великої війни” заявив народний депутат Роман Лозинський ("Голос"), повідомляє коресондент LB.ua.

“Більшість військових буде у пунктах постійної дислокації (ППД), де процес голосування є зрозумілим та контрольованим… Там військові зможуть голосувати на звичайних дільницях, маючи щонайменше чотири години для волевиявлення”, – заявив він.

Водночас найскладнішим питанням залишається організація виборів на лінії розмежування. За його словами, через замінування, руйнування та постійну загрозу з боку ворога забезпечення права голосу для тих, хто виконує завдання на спостережних пунктах чи позиціях, вимагатиме створення спеціальних дільниць.

На його думку, політична дискусія в парламенті має точитися не навколо назви інструменту, а навколо можливості проголосувати для кожного бійця.

“Якщо парламент за результатами цієї політичної дискусії відмовиться від спецдільниць, не буде шукати інструменти, як ми з “ОПОРОЮ” на нашій підгрупі.., а буде просто казати: “Ми проти”, то тоді військовослужбовці не зможуть проголосувати”, – попередив Лозинський.

Він також наголосив на важливості пошуку механізмів, які зроблять цей процес створення таких спецдільниць максимально прозорим та безпечним.

У січні ЦВК опублікувала свої пропозиції стосовно проведення виборів, в яких йдеться, що вони рекомендовані через пів року після завершення воєнного стану.

Україна наголошує, що готова до виборів за умови припинення вогню, бо безпека є головною. Також належить вирішити питання голосування людей, які виїхали з України, та військовослужбовців.