Попри очікуване втручання Росії у майбутні вибори в Україні, ЄС готовий допомогти для чесного і безпечного голосування.

Про це на форумі Громадянської мережі ОПОРА “Ключові виклики електоральної демократії після великої війни” заявив заступник голови Представництва ЄС в Україні Гедимінас Навіцкас, повідомляє кореспондент LB.ua.

“Дати і формат майбутніх виборів визначатиме лише Україна. Водночас, коли буде ухвалено рішення про їх організацію, Європейський Союз буде готовий підтримати Україну та її громадян у цьому процесі”, – заявив він.

Навіцкас наголосив, що вже зараз в Україні формується правильна модель обговорення виборчих змін.

“Інклюзивний процес, який ми зараз спостерігаємо, з дуже змістовними дискусіями, що вже відбуваються у Верховній Раді, – це дуже хороший приклад. І я думаю, що цей підхід потрібно продовжувати”, – додав він.

За словами представника ЄС, саме якість перших повоєнних виборів визначатиме майбутнє держави.

“Те, як буде забезпечена легітимність, чесність та інклюзивність перших повоєнних виборів, буде критично важливим для демократичної стійкості України. Дехто навіть скаже, що це визначить наступне покоління української держави”, – підкреслив він.

Навіцкас наголосив, що Євросоюз продовжить допомагати Україні на всіх етапах підготовки до виборів, зокрема через підтримку громадянського суспільства. Він нагадав, що з 2022 року ЄС вже надав понад 200 млн євро українським громадським організаціям і планує продовжувати цю підтримку у найближчі місяці.

Також він повідомив, що ЄС працює разом із міжнародними партнерами, зокрема International IDEA та Estonian e-Governance Academy, для посилення демократичної стійкості України, розвитку участі громадян у політичних процесах та підготовки до виборів.

“Попереду буде багато викликів… Ми зіткнемося з масштабними гібридними атаками, втручанням Росії, як це вже відбувається в Молдові та інших країнах”, — попередив він.

За його словами, ключовою метою таких дій Росії буде підрив довіри до виборів і демократичних інституцій, однак Україна разом із партнерами працюватиме над створенням умов для чесного і безпечного голосування та захисту прав громадян.

“Ми впевнені, що Україна впорається з цим завданням. ЄС буде поруч на кожному етапі, щоб зробити цей процес успішним”, – запевнив він.