Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 березня повідомив, що сьогодні вже відбулася зустріч української команди з переговорниками у США.

“Наша команда зараз в Америці. Була вже зустріч сьогодні. З американської сторони — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Важливо для усіх нас у світі, що дипломатія продовжується, і ми намагаємось закінчити цю війну — війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна. Команди продовжать спілкуватись і завтра. І найголовніше — зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни та наскільки вони готові робити це чесно та достойно. Тим більше зараз, коли через іранську ситуацію геополітичні проблеми тільки зросли”, — сказав Зеленський.

Він додав, що ще буде детальна доповідь команди.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський назвав 4 пункти перемовин зі США. Це чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей; підготовка до відповідних зустрічей, це готовність документів; програма PURL, через яку Україна купує ракети для Петріот; взаємовідносини України і США, а також дронова угода.