Зеленський: Три сторони в принципі погодили, як моніторити припинення вогню, немає лише політичної волі

Президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що Україна, США та Росія в принципі погодили, як моніторити припинення вогню, немає лише політичної волі.

«Ну, як я і говорив, що у нас був прогрес в тристоронньому засіданні саме на військовому форматі. Три сторони в принципі, в принципі погодили, як моніторити припинення вогню, коли буде політична воля.

Політичної волі поки що немає. Саме тому в дорозі політична підгрупа, вони будуть розмовляти з американською стороною. Будуть розмовляти в Америці. Ми розуміємо, що руські не хочуть приїжджати до Америки, а американська сторона, поки йде війна на Близькому Сході, говорять, що їх присутність в Америці — це пріоритет. Тому... тому і наша група їде в Сполучені Штати Америки».