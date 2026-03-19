МЗС: Угорщина політизує питання ремонту нафтопроводу "Дружба"

У відомстві заявили, що Угорщина жодного разу не засудила пошкодження нафтопроводу.

Речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу обговорив питання скандального нафтопроводу "Дружба".Він заявив, що Україна не чула жодного засудження з боку Угорщини щодо пошкодження нафтопроводу російським ударом.

Про це йдеться на сторінці МЗС в соцмережі Х.

Тихий додав, що замість того, щоб пояснити громадянам Угорщини, чому країна не змогла диверсифікувати постачання енергії, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своїй риториці зосереджується на Україні.

«Отже, Угорщина політизує це питання, перетворює його на політичний момент і висуває вимоги до України, що, на нашу думку, абсурдно. Україна стикається з масштабним терором, повітряним терором з боку Росії», - йдеться в повідомленні.

Речник МЗС розповів, що українська інфраструктура щодня пошкоджується. Після пошкодження нафтопроводу «Дружба» були пошкодження інших українських трубопроводів, наприклад, нафтопроводу Одеса-Броди.