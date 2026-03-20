НАЗК пояснило, чому досі не опублікували результати повної перевірки декларації Єрмака

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прокоментувало “поширену інформацію про начебто неправомірну відсутність публікації інформації про початок та результат повної перевірки декларації колишнього керівника Офісу Президента України”. Згдіно з відкритими даними, йдеться про Андрія Єрмака.

Відомство повідомило, що 3 лютого 2025 року НАЗК розпочало повну перевірку декларації посадовця, відібраної за ризик-орієнтованим підходом, про що він отримав повідомлення в особистому кабінеті Реєстру декларацій як того вимагає порядок. Це повідомлення позначено як прочитане 3 лютого 2025 року, тобто в день початку перевірки.

У цей же день НАЗК отримало лист від державного органу про необхідність здійснювати заходи фінансового контролю стосовно суб’єкта декларування із дотриманням обмежень поширення доступу до такої інформації через здійснення стосовно нього заходів захисту. Цей лист став підставою не оприлюднення інформації про початок перевірки на сайті НАЗК.

Під час проведення перевірки НАЗК зверталось до правоохоронних органів, у тому числі Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції України, які повідомили про відсутність інформації, яка може бути використана для проведення перевірки.

16 травня 2025 року НАЗК завершило перевірку за наявними даними. За результатами перевірки встановлено декларування неточних відомостей, ознак декларування недостовірних відомостей, незаконного збагачення чи необґрунтованих активів не встановлено.

Матеріали від правоохоронних органів, які би могли стати підставою для проведення повторної повної перевірки до НАЗК не надходили. Довідка не була опублікована на сайті НАЗК через дію обмежень, зазначених у листі, згаданого вище.

Довідка про результати повної перевірки декларацій направлена декларанту через його персональний кабінет в Реєстрі декларацій, з якою він ознайомився 20 травня 2025 року, про що є відповідна відмітка. Оригінал примірника довідки був направлений поштовим зв’язком та повернувся до НАЗК 4 червня 2025 року у звʼязку із закінченням терміну зберігання (наразі знаходиться в НАЗК).

Після поширення у медіа інформації про звільнення декларанта з посади Агентство ініціативно звернулось до державного органу, згаданого вище, для отримання інформації чи є актуальними обмеження, зазначені вище. Отримавши відповідь про їх зняття, НАЗК одразу оприлюднило на своєму офіційному сайті інформацію про проведену повну перевірку декларації, розмістивши відповідну довідку.

Також НАЗК нагадало, що законодавство не зобов’язує агентство оприлюднювати інформацію про початок проведення повної перевірки декларації.