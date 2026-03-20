Зеленський назвав 4 пункти перемовин зі США на найближчій зустрічі

Президент Володимир Зеленський назвав журналістам 4 пункти перемовин зі США на найближчій зустрічі цієї суботи.



"Головне їхнє [переговорної групи] завдання це: чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей; друге — це підготовка до відповідних зустрічей, це готовність документів; третє — це програма PURL, через яку ми купуємо ракети для Петріот, ці можливості — обговорити з американською стороною продовження цієї програми; і четверте — безумовно будемо говорити з ними про наші взаємовідносини і про Дрон Діал (Drone Deal)".