Володимир Зеленський оголосив про відновлення переговорного процесу з Росією і США.
Про це заявив Президент України у вечірньому зверненні.
"Є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України. Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними", - повідомив Зеленський.
Українська переговорна група в дорозі, вже в цю суботу очікуються зустрічі в США.
В перемовинах братиме участь Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія і Сергій Кислиця.
- Раніше, речник українського МЗС повідомив, що переговорні делегації України, США і Росії спілкуються щодня, але очну зустріч знову перенесли. Увага США зараз прикута до Близького Сходу.