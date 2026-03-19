Володимир Зеленський провів засідання РНБО, під час якого затвердили комплексні плани енергетичної стійкості областей і міст кра

Володимир Зеленський оголосив про відновлення переговорного процесу з Росією і США.

Про це заявив Президент України у вечірньому зверненні.

"Є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України. Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними", - повідомив Зеленський.

Українська переговорна група в дорозі, вже в цю суботу очікуються зустрічі в США.

В перемовинах братиме участь Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія і Сергій Кислиця.