Зеленський оголосив про відновлення переговорного процесу з Росією і США

Зустрічі відбудуться в США вже в цю суботу.

Володимир Зеленський провів засідання РНБО, під час якого затвердили комплексні плани енергетичної стійкості областей і міст кра
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський оголосив про відновлення переговорного процесу з Росією і США.

Про це заявив Президент України у вечірньому зверненні.

"Є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України. Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними", - повідомив Зеленський.

 Українська переговорна група в дорозі, вже в цю суботу очікуються зустрічі в США.

В перемовинах братиме участь Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія і Сергій Кислиця. 

  • Раніше, речник українського МЗС повідомив, що переговорні делегації України, США і Росії спілкуються щодня, але очну зустріч знову перенесли. Увага США зараз прикута до Близького Сходу. 
