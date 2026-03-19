У Херсоні трьом особам повідомлено про підозру за організацію підпільного грального бізнесу.

Про це повідомила обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам, які за попередньою змовою здійснювали незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у червні 2023 року один із підозрюваних створив нелегальний гральний бізнес і залучив до цього ще двох знайомих - чоловіка і жінку. Разом вони організували роботу двох закладів, де відвідувачам надавався доступ до азартних ігор.

При цьому підозрювані не отримували передбаченої законом ліцензії та не використовували сертифіковане обладнання, що підключене до державної системи онлайн-моніторингу.

Біля входу до одного із закладів встановили камеру відеоспостереження та запровадили пропускний режим - доступ надавала третя учасниця групи, ще один зал замаскували під магазин-кав’ярню.

"Згідно з розподілом ролей, організатор здійснював загальне керівництво, вирішував фінансові питання, а також займався пошуком клієнтів. Двоє інших підозрюваних виконували функції адміністраторів-касирів: забезпечували доступ до азартних ігор, приймали ставки, видавали виграші, вели облік доходів і витрат", - повідомили в прокуратурі.

Під час обшуків у двох залах правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, обладнання для доступу до Інтернету, відеореєстратори та готівку.