На Донеччині оператори СБС FPV-дроном знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"

Це вже другий ворожий вертоліт на рахунку 59-ї бригади.

Ілюстративне фото

На Донеччині оператори Сил безпілотних систем FPV-дроном знищили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомив у Telegram командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

"Ворожий гелікоптер вполювали оптоволоконним фпв-дроном пілоти екіпажу «Балтика» 1 бату «Хижаки висот» 59 бригади Сил Безпілотних систем у районі нп Надіївка (Донецької обл.). В результаті аварійної посадки екіпаж гелікоптера спробував врятуватися. «По допомогу» ворожим пілотам прибули дрони пілотів 1 бату 414 обр «Птахи Мадяра» і завершили хробачий тріп", - йдеться в повідомленні.

У СБС кажуть, що це вже другий вертоліт на рахунку 59-ї бригади.

Ка-52 – розвідувально-ударний вертоліт нового покоління, командирська машина армійської авіації, призначена для знищення бронетехніки, живої сили і повітряних цілей. За даними СБС, вартість такого вертольота – близько 16 млн доларів США.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 20 березня Сили оборони знищили 349 ворожих гелікоптерів.

 

