На Київщині припинили діяльність 5 підпільних гральних закладів

Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність п’яти нелегальних гральних закладів.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Гральні зали були розташовані в нежитлових приміщеннях у Вишневому, Ірпені та Боровій і працювали в закритому режимі та під час комендантської години. Свою діяльність ретельно приховували – про візит до зали клієнти домовлялись заздалегідь з адміністраторами та відкривалися лише для постійних клієнтів.
Під час обшуків вилучили майже 60 комплектів комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери та чорнові записи. Все вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 203-2 Кримінального кодексу (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) триває.
- У травні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в Інтернеті. Уряд обмежив поширення реклами азартних ігор та пов'язаних із ними торговельних марок, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки ЗСУ та інших формувань. Також заборонена реєстрація декількох клієнтських рахунків для одного гравця.