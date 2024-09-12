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На Київщині припинили діяльність 5 підпільних гральних закладів

Вони працювали в закритому режимі та під час комендантської години.

На Київщині припинили діяльність 5 підпільних гральних закладів
Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність п’яти нелегальних гральних закладів.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Гральні зали були розташовані в нежитлових приміщеннях у Вишневому, Ірпені та Боровій і працювали в закритому режимі та під час комендантської години. Свою діяльність ретельно приховували – про візит до зали клієнти домовлялись заздалегідь з адміністраторами та відкривалися лише для постійних клієнтів.

Під час обшуків вилучили майже 60 комплектів комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери та чорнові записи. Все вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 203-2 Кримінального кодексу (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) триває. 

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