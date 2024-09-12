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Росіяни обстріляли цивільне судно з українською пшеницею, яку везли до Єгипту

Ворог вкотре намагається зашкодити продовольчій безпеці. 

Росіяни обстріляли цивільне судно з українською пшеницею, яку везли до Єгипту
Фото: Зеленський у Telegram

Російська армія обстріляла в Чорному морі вантаж пшениці, яка призначалася для Єгипту. Ворог завдав удару по цивільному судну одразу після його виходу з територіальних вод, повідомив президент Володимир Зеленський.

За попередніми даними, люди не загинули. Україна очікує на реакцію світу на цей напад.

"Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу", – наголосив президент. 

  • Росіяни неодноразово атакували гуманітарні та торгові вантажі в Чорному морі. 
  • Сьогодні ворог також обстріляв місію Червоного хреста в Донецькій області. 
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