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Зеленський про план перемоги: матиме психологічний і політичний вплив, щоб змусити Росію до дипломатичного закінчення війни

Все залежить від рівня підтримки. 

Зеленський про план перемоги: матиме психологічний і політичний вплив, щоб змусити Росію до дипломатичного закінчення війни
Президент США Джо Байден під час заходів у Білому домі, Вашингтон, 22 вересня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський спочатку обговорить план української перемоги з американським президентом Джо Байденом, оскільки він залежить від обсягу допомоги.

Про це він сказав на відкритті саміту Кримської платформи. Зеленський назвав цей план серйозним посиленням України.

"І, на мою думку, буде мати і психологічний, і політичний, і різного характеру щодо озброєння вплив на рішення Росії закінчити цю війну", – сказав він.

Цей план презентують до другого саміту миру.

"Якщо партнери підтримають його, він точно полегшить примус Росії до дипломатичного закінчення війни", – сказав він.

Стосовно переговорів із Росією, президент України сказав, що для цього хтось повинен мати повноваження. А він таких повноважень нікому не давав. 

  • Уперше про наявність плану перемоги України, який презентують американському президенту, Володимир Зеленський розповів у серпні. Він сказав, що цей план також представить обом кандидатам – Дональду Трампу і Камалі Гарріс. 
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