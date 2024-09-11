2 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілу Костянтинополя Великоновосілківської громади, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

В середині дня росіяни обстріляли село з Торнадо-С. Пошкоджені 6 приватних будинків, кав'ярня, крамниця, адмінбудівля, лінія електропередач і 12 автомобілів.

“Вся Донеччина – небезпечна для життя! Вкотре наголошую: евакуюйтесь своєчасно!” – написав Філашкін.

Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Нагадаємо, сьогодні ворог двічі за день обстріляв Костянтинівку на Донеччині: 3 людини загинули та 5 поранені. Також пошкоджені приватні будинки, крамниця і лінія електропередач.