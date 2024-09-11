У Фінляндії представники промисловості збирають пожертви для української енергетики

Також фінська сторона зацікавлена у допомозі з відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у нашій державі.

У Фінляндії Конфедерація фінської промисловості оголосила збір пожертв, аби придбати обладнання для виробництва електроенергії в Україні.

Як ідеться на сайті Конфедерації, до збору закликали долучитися усе фінське бізнес-співтовариство.

Конфедерація фінської промисловості співпрацюватиме у цьому питанні з Міністерство внутрішніх справ країни. МВС організує доставку зібраної допомоги в Україну і візьме на себе транспортні витрати.

Востаннє схожу акцію організовували у 2022 році. Коли в Україні були тривалі відключення світла.

Керівник Конфедерації Петрі Вуоріо заявив, що поряд з енергетичною інфраструктурою необхідна також допомога у ремонтах лікарень, шкіл та цифрової інфраструктури, а також у ліквідації збитків навколишньому середовищу.

"Фінляндія зараз самоорганізується, щоб ми могли задовольнити ці потреби. Зміцнення фінансових рішень тут є важливим практичним кроком вперед", - сказав Вуоріо.