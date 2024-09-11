Британія продовжить надавати Україні по 3 млрд фунтів військової допомоги на рік

Про це йшлося на зустрічі британського міністра закордонних справ з головою українського уряду Денисом Шмигалем.

Велика Британія продовжить надавати Україні військову підтримку в обсязі 3 млрд фунтів на рік "стільки, скільки буде потрібно". Про це йшлося на зустрічі британського міністра закордонних справ Девід Леммі та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Прем'єр наголосив, що Україна очікує на дозвіл Британії бити далекобійною зброєю по військових цілях на території Росії. Окремо з Леммі обговорили забезпечення України протиповітряною обороною.

"Обговорили ситуацію в енергетиці й те, як наші партнери можуть допомогти в цьому напрямку. Завдяки підтримці партнерів ми відновлюємо знищене росією та розбудовуємо децентралізовану генерацію. Британія допомагатиме в цьому напрямку", – сказав Шмигаль.

Нинішній візит Леммі до Києва – перший після того, як він став міністром закордонних справ. Раніше він був у Києві цього травня. Разом з Леммі сьогодні прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.