Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
ГоловнаСвіт

Британія продовжить надавати Україні по 3 млрд фунтів військової допомоги на рік

Про це йшлося на зустрічі британського міністра закордонних справ з головою українського уряду Денисом Шмигалем. 

Британія продовжить надавати Україні по 3 млрд фунтів військової допомоги на рік
Девід Леммі і Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Велика Британія продовжить надавати Україні військову підтримку в обсязі 3 млрд фунтів на рік "стільки, скільки буде потрібно". Про це йшлося на зустрічі британського міністра закордонних справ Девід Леммі та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. 

Прем'єр наголосив, що Україна очікує на дозвіл Британії бити далекобійною зброєю по військових цілях на території Росії. Окремо з Леммі обговорили забезпечення України протиповітряною обороною.

"Обговорили ситуацію в енергетиці й те, як наші партнери можуть допомогти в цьому напрямку. Завдяки підтримці партнерів ми відновлюємо знищене росією та розбудовуємо децентралізовану генерацію. Британія допомагатиме в цьому напрямку", – сказав Шмигаль. 

Нинішній візит Леммі до Києва – перший після того, як він став міністром закордонних справ. Раніше він був у Києві цього травня. Разом з Леммі сьогодні прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies