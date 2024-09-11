До Києва приїхали президент Литви та прем'єрка Латвії

До України приїхав литовський президент Гітанас Науседа.

Він зустрінеться з "дорогим другом" президентом Володимиром Зеленським на знак солідарності з Україною. Відповіде повідомлення опублікували в X Науседи.

"Надання військової та економічної підтримки Україні є критично важливим для оборони її суверенітету і територіальної цілісності", – сказав він.

Окрім того, прибула прем'єрка Латвії Евіка Сіліна.

"Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні!" – сказала вона.

Just arrived in Kyiv. Good to return and meet my dear friend @ZelenskyyUa in solidarity with Ukraine.



Bringing military and economic support for 🇺🇦 is crucial to defend its sovereignity and territorial integrity. pic.twitter.com/G0Ajwo4bBv — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 11, 2024

Rīts Kijivā. Latvija būs kopā ar Ukrainas tautu līdz tās uzvarai!



Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні! 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/yK22cqQX9J — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 11, 2024

Сьогодні в України також перебувають британський міністр закордонних справ Леммі та державний секретар США Ентоні Блінкен.