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До Києва приїхали президент Литви та прем'єрка Латвії

Вони висловили солідарність. 

До Києва приїхали президент Литви та прем'єрка Латвії
Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва
Фото: Gitanas Nausėda в X

До України приїхав литовський президент Гітанас Науседа.

Він зустрінеться з "дорогим другом" президентом Володимиром Зеленським на знак солідарності з Україною. Відповіде повідомлення опублікували в X Науседи.

"Надання військової та економічної підтримки Україні є критично важливим для оборони її суверенітету і територіальної цілісності", – сказав він.

Окрім того, прибула прем'єрка Латвії Евіка Сіліна.

"Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні!" – сказала вона.

Сьогодні в України також перебувають британський міністр закордонних справ Леммі та державний секретар США Ентоні Блінкен. 

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