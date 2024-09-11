Президентка Грузії заявила про готовність балотуватися на другий термін

Після обрання нового парламенту Грузія вперше визначатиме главу держави не на загальному голосуванні.

Саломе Зурабішвілі в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, оприлюдненому на сайті глави держави, підтвердила готовність балотуватися на другий термін.

За словами політикині, додаткові шість років повноважень потрібні їй для того, щоб "повернути Грузію на європейський шлях". Зурабішвілі сподівається, що створена нею "Грузинська хартія", яка містить рекомендації від ЄС щодо шляху до вступу, буде прийнята владою та опозицією після парламентских виборів у жовтні.

Президентка продовжує наполягати, що майбутнє голосування - це "екзистенційний вибір" між "європейською долею та служінням Путіну". Запорукою майбутньої стабільності країни Зурабішвілі бачить лише перемогу проєвропейської опозиції з показником у 50-60%.

Грузія перейшла на модель парламентської республіки, де президент обирається не всенародним голосуванням, а колегією з 300 виборників. Половину з них складають депутати, іншу - делегати регіонів. Саломе Зурабішвілі стала останньою президенткою, яку грузини обрали напряму. Вона має право претендувати на ще один термін.

Парламентські вибори у Грузії призначені на 26 жовтня.