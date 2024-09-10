Шмигаль: зараз немає жодних політичних рішень на шляху вступу України до ЄС, які могли б заблокувати окремі члени

Україна повинна провести скрінинг свого законодавства на відповідність нормам ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу

Наразі триває процес перемовин щодо вступу України до Євросоюзу. Жодних політичних рішень, які могли б заблокувати окремі члени ЄС, не буде, сказав голова українського уряду Денис Шмигаль.

Триває технічний складний процес, бо треба звірити на відповідність директивам ЄС десятки тисяч українських законодавчих актів. За потреби ці акти треба змінити або ж домовитися з ЄС їх не змінювати.

"Найбільш відповідальним зараз для нас є відкриття розділів перемовин. Шість кластерів, 35 розділів", – пояснив прем'єр-міністр України.

Україна прагне до завершення першого півріччя наступного року відкрити всі 35 розділів перемовин. Відкриття означає те, що здебільшого відбувся технічний скринінг і звірка параметрів майбутніх перемовин.

"Сформована команда переговірників. Формуються команди переговоріників по кожному з напрямків", – сказав він.

Усі європейські країни готові надати своїх експертів для допомоги. Однак і Україна повинна сформувати свій пул експертів – це сотні людей. Головна переговірниця від України – віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

Головний виклик у тому, щоб пройти цей етап швидко: так само, як етап кандидатства.