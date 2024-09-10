Очільниця МЗС Бельгії назвала провокацією погрози Угорщини вивозити шукачів притулку до Брюсселя

“Міграційна політика – це спільний виклик, який всі держави-члени повинні вирішувати разом".

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, номінована на посаду єврокомісарки, розкритикувала погрозу Угорщини відправляти автобуси з шукачами притулку до Брюсселя.

Наприкінці серпня угорський уряд оголосив, що готовий надавати мігрантам і шукачам притулку безкоштовні квитки в один бік до Брюсселя, пише Європейська правда. Минулої п'ятниці заступник міністра внутрішніх справ Бенце Ретварі повторив готовність реалізувати цю ідею, провівши пресконференцію перед автобусами, що прямували до бельгійської столиці.

Лябіб назвала їх “провокацією, яка суперечить європейським зобов'язанням”.

“Міграційна політика – це спільний виклик, який всі держави-члени повинні вирішувати впорядковано і солідарно”, – написала Лябіб на соцплатформі X.

This morning's announcement is a provocation that contradicts European obligations.



Migration policy is a common challenge that must be tackled in an orderly fashion and with solidarity by all Member States. https://t.co/swcTbPnmcy — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) September 9, 2024

2 вересня Бельгія висунула кандидатуру Лябіб на посаду нового члена Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, пише Politico. Політикиня відома своєю жорсткою позицією щодо Будапешта та прем’єр-міністра країни Віктора Орбана.

У червні Лябіб закликала уряди ЄС підтримати позбавлення Угорщини права голосу у блоці через блокування Будапештом військової допомоги Україні та санкцій проти Росії.