У Японії розпочали роботи із вилучення ядерного палива з дна "Фукусіми".

Про це пише Kyodo News.

Роботизована рука вже увійшла у один із пошкоджених реакторів японської атомної електростанції Фукусіма, щоб вперше дістати з дна 3 грами радіоактивного сміття. Очікується, що зонду знадобиться близько двох тижнів, щоб досягти дна та витягти уламки.

Місія у реакторі другого блоку є початковим кроком для того, щоб надалі розпочати складний процес виведення станції з експлуатації та роботи із великою кількістю високорадіоактивного розплавленого палива в трьох пошкоджених реакторах. Фахівці сподіваються, що робот допоможе їм дізнатися більше про стан активних зон і уламків палива. Це може розтягнутися на десятиліття.

Зазначається, що вилучення розплавленого палива залишається серйозною проблемою у виведенні з експлуатації комплексу, оскільки у реакторах є приблизно 880 тонн палива.

Видобуток радіоактивного матеріалу буде здійснюватися дистанційно, але рішення про конкретні способи вилучення всієї кількості поки не прийнято.