У Японії розпочали роботи із вилучення ядерного палива з дна "Фукусіми".
Про це пише Kyodo News.
Роботизована рука вже увійшла у один із пошкоджених реакторів японської атомної електростанції Фукусіма, щоб вперше дістати з дна 3 грами радіоактивного сміття. Очікується, що зонду знадобиться близько двох тижнів, щоб досягти дна та витягти уламки.
Місія у реакторі другого блоку є початковим кроком для того, щоб надалі розпочати складний процес виведення станції з експлуатації та роботи із великою кількістю високорадіоактивного розплавленого палива в трьох пошкоджених реакторах. Фахівці сподіваються, що робот допоможе їм дізнатися більше про стан активних зон і уламків палива. Це може розтягнутися на десятиліття.
Зазначається, що вилучення розплавленого палива залишається серйозною проблемою у виведенні з експлуатації комплексу, оскільки у реакторах є приблизно 880 тонн палива.
Видобуток радіоактивного матеріалу буде здійснюватися дистанційно, але рішення про конкретні способи вилучення всієї кількості поки не прийнято.
- Ядерне паливо в активних зонах реакторів розплавилося після землетрусу магнітудою 9,0 і цунамі в березні 2011 року. Це призвело до виходу з ладу систем охолодження АЕС "Фукусіма". Розплавлене паливо капало з активних зон і змішувалося з внутрішніми матеріалами реактора та осідало на дні первинних резервуарів.
- Розплавлення реактора спричинило розбризкування високорадіоактивного, схожого на лаву матеріалу в усіх напрямках, що значно ускладнило очищення.
- Аварія, внаслідок якої розплавилася активна зона реакторів відразу на трьох енергоблоках та спричинила вибух, стала наймасштабнішою в атомній енергетиці після трагедії на Чорнобильській АЕС в 1986 році. Понад 18 000 людей загинули.
- У серпні вже намагалися дістати проби палива із дна реактора, але 22 серпня призупинили екстракцію після того, як виявили деякі неполадки.