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​Голова МЗС Британії Леммі та держсекретар США Блінкен анонсували спільний візит до Києва

"Лондон і Вашингтон є лідерами в наданні зброї Україні і продовжують її підтримувати".

​Голова МЗС Британії Леммі та держсекретар США Блінкен анонсували спільний візит до Києва
Державний секретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Очільники дипломатичних відомств Великої Британії та Сполучених Штатів відвідають Київ найближчим часом.

Про це повідомив голова британського МЗС Девід Леммі на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає "Радіо Свобода".

"Сьогодні я можу підтвердити, що Тоні та я поїдемо до Києва цього тижня. Це буде перший спільний подібний візит за понад десятиліття. Ми найближчі союзники, тож я радий, що ми поїдемо разом, аби показати нашу відданість Україні", – заявив Леммі.

Блінкен, своєю чергою, зазначив, що Лондон і Вашингтон є лідерами в наданні зброї Україні і продовжують її підтримувати.

"Я думаю, це критичний момент для України, посеред інтенсивного осіннього сезону боїв, коли Росія продовжує посилювати свою агресію проти цивільних, критичної інфраструктури і, звісно, проти українських військ. Ми бачимо, що вона нарощує атаки на міста, на людей, зокрема, цілячись по критичній інфраструктурі, електроенергії напередодні найхолодніших місяців", - сказав він.

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