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У Фінській затоці фіксують збої в роботі системи GPS

Росія глушить GPS у регіоні, щоб запобігти українським атакам на стратегічні цілі в РФ.

У Фінській затоці фіксують збої в роботі системи GPS
Фото: Yle

Минулого тижня багато суден у Фінській затоці виявили збої в роботі систем GPS та GNSS. Про це пише видання Yle з посиланням на місцеві ЗМІ та берегову охорону.

Порушення в супутниковому позиціюванні, зокрема, спостерігалися у східній частині затоки, біля міст Котка та Гельсінкі. Про них повідомили багато цивільних суден і підрозділи берегової охорони.

Берегова охорона закликає всіх, хто керує суднами, мати при собі морську карту та переконатися, що навігація традиційними методами також можлива.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2024 року навколо Фінської затоки та Східної Фінляндії спостерігаються масштабні збої в роботі GPS. Серед іншого, втручання порушило роботу комерційного авіасполучення.

Колишній командувач Cилами оборони, депутат парламенту Ярмо Ліндберг у коментарі Ilta Sanomat раніше заявив, що Росія глушить GPS у регіоні, щоб запобігти українським атакам на стратегічні цілі в РФ.

“Росія використовує глушіння для захисту, наприклад, баз, складів, нафтових резервуарів. Водночас вони створюють проблеми для комерційного регулярного руху, що їх зовсім не турбує”, – зазначив Ліндберг.

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