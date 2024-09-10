Шмигаль: Україна розраховує на 300 млрд доларів від конфіскації активів РФ

Україна розраховує на 300 млрд доларів від конфіскації активів РФ.

Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент LB.ua.

За його словами, наразі необхідно розробити механізм для отримання перших 50 млрд доларів, що стануть економічною «подушкою» на наступні роки.

«Кінцева наша мета залишається без змін — конфіскувати всі 300 млрд доларів заморожених російських активів. 50 млрд розглядаємо як перший крок і розглядаємо це як нашу подушку безпеки на наступні роки з точки зору затримки фінансування, інших непередбачених факторів, які можуть статись.

За його словами, ці 50 млрд для України мають бути «безумовними, вони мають бути неповоротними, безпроцентними. Тобто це кошти, які ми отримуємо від партнерів як аванс від конфіскації російських активів за ті всі втрати і руйнування, які Росія спричинила в Україні через своє повномасштабне вторгнення», — додав він.

Тому одним з головних завдань є розробка механізму, щоб Україна отримала ці 50 млрд.

«Це має бути одним з наших, як я вже казав, головних ресурсів на наступний рік і на наступні роки. В цьому році ми вже отримали пакет підтримки від США, близько 4 млрд, ще 4 млрд ми отримаємо цього року після виконання відповідних кроків, про які ми домовились з нашими партнерами. Ми отримали кошти від МВФ і сьогодні знаходимося вже в п'ятому перегляді, що є самим особливим рекордом для нашої держави», — сказав він.