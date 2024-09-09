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Саміт Кримської платформи готується на 11 вересня, - Зеленський

Цього ж тижня відбудеться Саміт перших леді та джентльменів.

Саміт Кримської платформи готується на 11 вересня, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Українські міжнародники готують на 11 вересня саміт Кримської платформи. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Команда першої леді готує спеціальний наш дипломатичний формат – Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня”, - зазначив Зеленський. 

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Він додав, що Україна готує нові перемовини з партнерами заради наближення справедливого миру. 

  • Раніше спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомляв, що цьогоріч саміт Кримської платформи пройде в Латвії, у Ризі.
  • Саміт Кримської платформи – ініціатива президента Володимира Зеленського, яка відбувається щорічно. 
  • У Чехії торік вдалося зібрати 70 спікерів парламентів та міжпарламентських установ.
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