Саміт Кримської платформи готується на 11 вересня, - Зеленський

Цього ж тижня відбудеться Саміт перших леді та джентльменів.

Українські міжнародники готують на 11 вересня саміт Кримської платформи.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Команда першої леді готує спеціальний наш дипломатичний формат – Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня”, - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна готує нові перемовини з партнерами заради наближення справедливого миру.