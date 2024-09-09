Саміт Кримської платформи готується на 11 вересня, - Зеленський

Українські міжнародники готують на 11 вересня саміт Кримської платформи.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Команда першої леді готує спеціальний наш дипломатичний формат – Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня”, - зазначив Зеленський.
Він додав, що Україна готує нові перемовини з партнерами заради наближення справедливого миру.
- Раніше спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомляв, що цьогоріч саміт Кримської платформи пройде в Латвії, у Ризі.
- Саміт Кримської платформи – ініціатива президента Володимира Зеленського, яка відбувається щорічно.
- У Чехії торік вдалося зібрати 70 спікерів парламентів та міжпарламентських установ.