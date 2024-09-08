План перемоги Україна повністю представить Байдену, Гарріс і Трампу, – Зеленський

Повний план перемоги Україна представить діючому президенту США Джо Байдену та обом кандидатам на цей пост: Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Про у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Повністю ми представимо всі кроки (плану перемоги-ред) Президенту Сполучених Штатів Байдену й обом кандидатам у Президенти – Трампу та Гарріс", – сказав глава України.

Він зазначив, що також йде робота із представниками обох партій у Сполучених Штатах Америки.

"На полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України – про певні його деталі", – додав Зеленський.

За словами президента, також сьогодні вже почали працювати, щоб виконати всі домовленості з партнерами, які Україна отримала на цьому тижні.

"Засідання «Рамштайну», зустрічі в Німеччині, зустрічі в Італії. Окремо міністр оборони України та наші військові працювали у Франції, Британії й теж у Німеччині. Дуже розраховуємо на результат від розмови з міністром оборони Сполучених Штатів Остіном. Важливі перемовини були з канцлером Шольцом та главою уряду Італії Джорджею Мелоні", – наголосив президент.

Зеленський додав, що зараз важливо максимально зміцнити позиції України та захистити державу від російського терору та надати більше можливостей нашим воїнам на фронті.

"Це і Покровськ, Торецьк, Курахівський напрямок та інші точки найбільшого зосередження російських сил. Я дякую кожній бригаді, кожному підрозділу, які справді стійко тримають позиції", – сказав глава держави.

Президент України Володимир Зеленський також розповів, що упродовж тижня з'явилися нові домовленості щодо снарядів для України. Також є домовленості щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні.