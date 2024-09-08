Також постраждали приватні оселі, господарська споруда, газогін і лінія електропередач.

Упродовж дня російські окупаційні війська тероризували Дніпропетровську область.

"Декілька обстрілів з важкої артилерії, майже десяток атак дронами-камікадзе", – зазначив у телеграмі очільник ОВА Сергій Лисак.

Агресор протягом дня не полишав у спокої Нікопольщину. Тероризував районний центр, Марганецьку і Покровську громади.

У Покровській громаді пошкоджене кафе. У Нікополі понівечений супермаркет. У Марганецькій – три приватні оселі, господарська споруда, газогін і лінія електропередач. Та головне – повсюди минулося без загиблих і постраждалих. На інших територіях регіону неділя минула спокійно.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Вчора у Марганецькій громаді унаслідок удару загинула 76-річна жінка, а ще одна жінка 60 років поранена.