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Окупанти пошкодили на Дніпропетровщині супермаркет та кафе

Також постраждали приватні оселі, господарська споруда, газогін і лінія електропередач.

Окупанти пошкодили на Дніпропетровщині супермаркет та кафе
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня російські окупаційні війська тероризували Дніпропетровську область.

"Декілька обстрілів з важкої артилерії, майже десяток атак дронами-камікадзе", – зазначив у телеграмі очільник ОВА Сергій Лисак. 

Агресор протягом дня не полишав у спокої Нікопольщину. Тероризував районний центр, Марганецьку і Покровську громади. 

У Покровській громаді пошкоджене кафе. У Нікополі понівечений супермаркет. У Марганецькій – три приватні оселі, господарська споруда, газогін і лінія електропередач. Та головне – повсюди минулося без загиблих і постраждалих. На інших територіях регіону неділя минула спокійно. 

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки обстрілу Дніпропетровщини

 Вчора у Марганецькій громаді унаслідок удару загинула 76-річна жінка, а ще одна жінка 60 років поранена. 

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