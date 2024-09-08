Камишін став радником президента зі стратегічних питань

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна радником зі стратегічних питань.
Про це йдеться в указі №623/2024 від 8 вересня, який опубліковано на сайті президента.
Як повідомлялося, 4 вересня Рада відправила Камишіна у відставку з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. За даними LB.ua, Камишіна готувалися призначити заступником голови Офісу президента.
- Камишін очолив Мінстратегпром в березні минулого року. У 2021-2023 він був головою правління Укрзалізниці, звідки звільнився з планами очолити офіс УЗ у Європі. Після звільнення став позаштатним радником президента Зеленського.
- До того, як очолив Укрзалізницю Камишін був менеджером у Dragon Capital і SCM, а також засновником компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.
- 1 вересня Камишін очолив Федерацію шахів України.