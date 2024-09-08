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Камишін став радником президента зі стратегічних питань

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Камишін став радником президента зі стратегічних питань
Олександр Камишін
Фото: Мінстратегпром

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна радником зі стратегічних питань.

Про це йдеться в указі №623/2024 від 8 вересня, який опубліковано на сайті президента.

Як повідомлялося, 4 вересня Рада відправила Камишіна у відставку з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. За даними LB.ua, Камишіна готувалися призначити заступником голови Офісу президента.

  • Камишін очолив Мінстратегпром в березні минулого року. У 2021-2023 він був головою правління Укрзалізниці, звідки звільнився з планами очолити офіс УЗ у Європі. Після звільнення став позаштатним радником президента Зеленського.
  • До того, як очолив Укрзалізницю Камишін був менеджером у Dragon Capital і SCM, а також засновником компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital. 
  • 1 вересня Камишін очолив Федерацію шахів України
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