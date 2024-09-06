Шуфричу продовжили тримання під вартою

Народному депутату України IX скликання від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" ("ОПЗЖ") Нестору Суд продовжив дію запобіжного заходу для народного депутата Нестора Шуфрича. Він залишиться під арештом ще щонайменше два місяці.

Про це повідомляє Суспільне.

Під час засідання прокурори клопотали про продовження запобіжного у вигляді тримання під вартою через ризики переховування, спотворення доказів та впливу на свідків.

Сам Шуфрич скаржився на погане самопочуття, казав, що йому тяжко сидіти після операції, тому стояв під час засідання. До нього викликали швидку, згодом політик втратив свідомість.

У результаті, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 листопада 2024 року.

Відомо, що сторона захисту подаватиме апеляцію на рішення суду. Адвокат Шуфрича заявив, що відбулося проголошення “незаконного судового рішення незаконним складом суду”.

Справа Шуфрича