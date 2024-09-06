Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА

Кабінет міністрів України погодив звільнення Віктора Микити із посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Погоджено звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації", – написав він у телеграмі.
- Віктор Микита із 2003 року працював у правоохоронних органах на різних посадах. Був юристом у приватній компанії та заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області.
- Після цього займав відповідальну посаду в центральному апараті Служби безпеки України.
- У 2013-14 роках служив в Донецьку, а у 2015-18 роках був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі з організованою злочинністю.
- 10 грудня 2021 року Указом Президента України призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації.