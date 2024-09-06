Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА

Віктор Микита обіймав цю посаду із 2021 року.

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Кабінет міністрів України погодив звільнення Віктора Микити із посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації", – написав він у телеграмі.