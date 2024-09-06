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Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА

Віктор Микита обіймав цю посаду із 2021 року.

Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА
Віктор Микита
Фото: пресслужба

Кабінет міністрів України погодив звільнення Віктора Микити із посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації", – написав він у телеграмі. 

  • Віктор Микита із 2003 року працював у правоохоронних органах на різних посадах. Був юристом у приватній компанії та заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області.
  • Після цього займав відповідальну посаду в центральному апараті Служби безпеки України.
  • У 2013-14 роках служив в Донецьку, а у 2015-18 роках був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі з організованою злочинністю.
  • 10 грудня 2021 року Указом Президента України призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації.
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