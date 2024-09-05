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Шольц зустрінеться із Зеленським 6 вересня

Президент України планує виступити перед союзниками на засіданні контактної групи у форматі “Рамштайн”.

Шольц зустрінеться із Зеленським 6 вересня
Вололимир Зеленський і Олаф Шольц у Берліні 11 червня 2024 року
Фото: ОПУ

Речник німецького уряду повідомив агентству AFP про заплановану на завтра зустріч Олафа Шольца із Володимиром Зеленським, передає "Європейська правда".

Він повідомив, що канцлер Німеччини "зустрінеться з українським президентом у п'ятницю в другій половині дня у Франкфурті-на-Майні".

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Інших подробиць зустрічі речник уряду Німеччини не навів.

Неподалік від Франкфурта-на-Майні розташована американська військова база "Рамштайн". Завтра, 6 вересня, там відбудеться засідання Контактної групи з питань України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України планує особисто виступити на засіданні групи. Він має звернутись до союзників з проханням про нові поставки зброї, особливо ракет дальнього радіуса дії і більше засобів ППО.

  • Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T, які повинні доповнити попередні сім батарей. 

  • У червні Bloomberg повідомляв, що Німеччина розглядає можливість надати Україні ще одну систему Patriot.

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