Шольц зустрінеться із Зеленським 6 вересня

Речник німецького уряду повідомив агентству AFP про заплановану на завтра зустріч Олафа Шольца із Володимиром Зеленським, передає "Європейська правда".
Він повідомив, що канцлер Німеччини "зустрінеться з українським президентом у п'ятницю в другій половині дня у Франкфурті-на-Майні".
Інших подробиць зустрічі речник уряду Німеччини не навів.
Неподалік від Франкфурта-на-Майні розташована американська військова база "Рамштайн". Завтра, 6 вересня, там відбудеться засідання Контактної групи з питань України.
Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України планує особисто виступити на засіданні групи. Він має звернутись до союзників з проханням про нові поставки зброї, особливо ракет дальнього радіуса дії і більше засобів ППО.
- Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T, які повинні доповнити попередні сім батарей.
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У червні Bloomberg повідомляв, що Німеччина розглядає можливість надати Україні ще одну систему Patriot.
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Уряд Німеччини каже, що вже веде переговори з країнами щодо нових зобов’язань протиповітряної оборони для України. Водночас Берлін обмірковує збільшення власних запасів американських ракетних систем Patriot.