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Тимчасовим в.о. голови "Української оборонної промисловості" став екскомандувач Сил логістики

Наглядова рада оголосить відбір на повноцінного очільника. 

Тимчасовим в.о. голови "Української оборонної промисловості" став екскомандувач Сил логістики
Фото: Укроборонпром

Наглядова рада Української оборонної промисловості призначила тимчасового в.о. генерального директора – Олега Гуляка. Він з липня був радником гендиректора з питань військового співробітництва.

Про це повідомили в акціонерному товаристві після призначення Германа Сметаніна, який був генеральним директором, міністром із питань стратегічної промисловості. Наглядова рада оголосить відбір на посаду повноцінного директора. 

"Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року. Розпочинав свою військову кар’єру на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії. Учасник російсько-української війни. У 2021 – 2024 роках – командувач Сил логістики Збройних Сил України", – повідомили в акціонерному товаристві. Там впевнені, що його багаторічний військовий досвід та управлінські якості наразі є незамінними для вирішення тих задач, які стоять перед Укроборонпромом.  

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