​Українським виробникам озброєння надали відкритий полігон для випробувань

В Україні запустили проєкт "Залізний полігон" – це безоплатна послуга, яку держава надає виробникам озброєння та військової техніки для швидкого й доступного тестування зразків на стадіях проєктування.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Залізний полігон" передбачає доступ українських виробників до процесу швидких фахових тестувань та випробувань, а також оцінки виробу військовим науково-дослідним інститутом.

Виробники можуть отримати доступ до майданчиків для тестувань, оснащених необхідним обладнанням для різних типів військового озброєння й техніки, а також додаткові послуги: методологія випробувань; фахова експертиза; супровід під час випробувань; консультації та зворотний зв'язок від військових.

"Ми забезпечуємо полігон, відкритий для виробників, щоб вони працювали не над тим, що може бути корисним лише потенційно, а над тим, що дійсно потрібне війську, та отримували швидкий зворотний зв’язок ще на етапі проєктування. Це дає можливість виробникам зекономити час і пришвидшує час потрапляння дійсно потрібного озброєння і техніки на передову", – зазначила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

Для отримання доступу до тестування потрібно заповнити форму за посиланням. Після заповнення форми та проходження безпекових процедур виробник отримує запрошення прибути у визначений день і час на фізичний полігон на території України.

На полігоні створюються необхідні для тестування зразка ОВТ умови. У процесі тестування виробник отримує методичні рекомендації та висновок Генштабу, на основі якого може допрацьовувати свою розробку. Міноборони здійснює відбір ОВТ, які пройшли випробування для подальшої їх інтеграції в навчальні програми.

Один виробник має право скористатися послугою неодноразово.