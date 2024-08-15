Лондон дав зрозуміти, що українці мають право використовувати їхню техніку у відповідності до міжнародного права.

За даними Sky News, Україна під час наступу на Курську область могла використати британські танки Challenger 2. Офіційного підтвердження цьому немає.

Міноборони Британії відмовилося коментувати деталі, але повідомило журналістам, що жодних змін у їхній політиці не відбулося. Відповідно до урядової політики, Велика Британія підтвердила, що Україна може вільно використовувати деяку британську зброю на території Росії.

Джерело журналістів повідомило, що це включало танки Challenger 2.

Інформації про те, в якій кількості і де саме в Курській області використовували британські танки журналісти не мають. Однак їхній співрозмовник упевнений, що їх таки використали.

Велика Британія раніше повідомляла, що українці отримають 14 її танків Challenger.

У середу газета The Times повідомила, що колишній британський міністр оборони Бен Уоллес розповів, як під час свого перебування на посаді він дав дозвіл Україні вражати цілі всередині Росії, використовуючи "будь-яке озброєння, яке [було] їй надано", за винятком далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Він припустив, що такі ж правила застосовуються до Курської операції України в Росії.

Представник Міністерства оборони сказав: "Не було жодних змін у політиці уряду Великої Британії, згідно зі статтею 51 Статуту ООН Україна має чітке право на самооборону від незаконних атак Росії, що не виключає операції всередині Росії. У процесі дарування ми чітко даємо зрозуміти, що обладнання має використовуватися відповідно до міжнародного права".

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак (праворуч) під час візиту на британську військову базу Lulworth Camp, де військовослужбовці ЗСУ навчаються користуватись танком Challenger 2, 08 лютого 2023 року.

Операція в Курській області