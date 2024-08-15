За даними Sky News, Україна під час наступу на Курську область могла використати британські танки Challenger 2. Офіційного підтвердження цьому немає.
Міноборони Британії відмовилося коментувати деталі, але повідомило журналістам, що жодних змін у їхній політиці не відбулося. Відповідно до урядової політики, Велика Британія підтвердила, що Україна може вільно використовувати деяку британську зброю на території Росії.
Джерело журналістів повідомило, що це включало танки Challenger 2.
Інформації про те, в якій кількості і де саме в Курській області використовували британські танки журналісти не мають. Однак їхній співрозмовник упевнений, що їх таки використали.
Велика Британія раніше повідомляла, що українці отримають 14 її танків Challenger.
У середу газета The Times повідомила, що колишній британський міністр оборони Бен Уоллес розповів, як під час свого перебування на посаді він дав дозвіл Україні вражати цілі всередині Росії, використовуючи "будь-яке озброєння, яке [було] їй надано", за винятком далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Він припустив, що такі ж правила застосовуються до Курської операції України в Росії.
Представник Міністерства оборони сказав: "Не було жодних змін у політиці уряду Великої Британії, згідно зі статтею 51 Статуту ООН Україна має чітке право на самооборону від незаконних атак Росії, що не виключає операції всередині Росії. У процесі дарування ми чітко даємо зрозуміти, що обладнання має використовуватися відповідно до міжнародного права".
Операція в Курській області
- Курська операція триває з 6 серпня. Її цілями в Києві називали убезпечення цивільних Сумської області, яких ворог постійно обстрілював з Курської області, та завдання шкоди ворожій логістиці. Більше про це – в матеріалі "Про операцію в Курській народній республіці".
- Американські та європейські союзники України, коментуючи операцію на російській території, визнавали право України на захист.
- Київ офіційно підтвердив проведення курської операції 12 серпня.