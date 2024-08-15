​Швейцарія тимчасово заморозила $1,5 млрд російського олігарха Керімова

Генеральна прокуратура Швейцарії (OAG) почала розслідування щодо чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим.

Про це повідомляє видання Blick.

Зазначається, що на період розслідування Державний секретаріат з економічних питань (SECO) тимчасово заморозив 1,3 мільярда франків ($1,5 млрд).

У листопаді 2023 року SECO ініціювало розслідування стосовно Керімова, в межах якого відбулись обшуки в кантонах Люцерн, Цуг і Нідвальден.

Додатково були заморожені активи вартістю 1,3 мільярда євро, а чотирьом людям повідомили про підозру в порушенні законодавства про експортні заборони та відмивання грошей. Нікого з підозрюваних не заарештували.

За даними SECO, станом на 13 серпня у Швейцарії заморожено російські активи на суму 7,1 мільярда швейцарських франків ($8,2 млрд). До цієї суми входять нерухомість, розкішні автомобілі та витвори мистецтва, що належать особам і компаніям, проти яких запроваджено санкції.

Розслідування стосується підозр у порушенні санкційного режиму та відмиванні грошей.

Хто такий Сулейман Карімов