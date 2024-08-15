​Швейцарія тимчасово заморозила $1,5 млрд російського олігарха Керімова

Генеральна прокуратура Швейцарії (OAG) почала розслідування щодо чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим.
Про це повідомляє видання Blick.
Зазначається, що на період розслідування Державний секретаріат з економічних питань (SECO) тимчасово заморозив 1,3 мільярда франків ($1,5 млрд).
У листопаді 2023 року SECO ініціювало розслідування стосовно Керімова, в межах якого відбулись обшуки в кантонах Люцерн, Цуг і Нідвальден.
Додатково були заморожені активи вартістю 1,3 мільярда євро, а чотирьом людям повідомили про підозру в порушенні законодавства про експортні заборони та відмивання грошей. Нікого з підозрюваних не заарештували.
За даними SECO, станом на 13 серпня у Швейцарії заморожено російські активи на суму 7,1 мільярда швейцарських франків ($8,2 млрд). До цієї суми входять нерухомість, розкішні автомобілі та витвори мистецтва, що належать особам і компаніям, проти яких запроваджено санкції.
Розслідування стосується підозр у порушенні санкційного режиму та відмиванні грошей.
Хто такий Сулейман Карімов
- Сулейман Керімов — російський підприємець та політик, член Ради Федерації Федеральних Зборів РФ та депутат Держдуми РФ у 1999-2007 роках, власник золотодобувної компанії Полюс.
- У 2017 році у Франції його затримували через несплату податків, суд спочатку призначив €5 млн застави, згодом суму збільшили до 40 мільйонів. У тому ж 2017 році у РФ Керімов отримав медаль ордену “За заслуги перед батьківщиною” з рук президента РФ Володимира Путіна. У 2018 році з Керімова зняли обвинувачення і він повернувся в Росію.
- Керімов знаходиться під санкціями США, Великої Британії та ЄС.
- У червні суд Нью-Йорка не дозволив уряду США продати суперяхту Amadea, яка, як вважається, належить Керімову. Раніше уряд Штатів просив дозволу продати судно, адже на утримання конфіскованого корабля щомісяця витрачають приблизно 600 000 доларів, і 140 000 доларів на страхування.