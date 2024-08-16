Влада Венеції через наплив туристів відкрила вакансії гондольєрів

На тлі зростання туристичного потоку влада італійської Венеції оголосила набір гондольєрів, що повинні забезпечувати збереження традиції, яка налічує вже майже тисячоліття.

Як розповідає The Guardian, від майбутніх представників іконічної професії вимагають бути повнолітніми, мати шкільну освіту, вміти плавати та перебувати у хорошій фізичній формі. Але головне - пройти складний і тривалий курс навчання, вартість якого складає 1000 євро.

За цю суму майбутніх гондольєрів не лише тренують керувати човном, але й вчать розповідати туристам про історію та культуру Венеції англійською і французькою мовами.

Якщо у XVI столітті у місті налічувалося 10 тисяч гондол, то зараз професією володіють лише 433 людини. Принцип передачі весла від батька до сина більше не діє: стати гондольєром може будь-який громадянин Європейського Союзу, а гендерних обмежень немає з 2009 року. 14 з тих, хто зараз возять туристів каналами старого міста, - жінки.

Нині загрози щодо зникнення професії немає: на вакансії від міської влади одразу відгукнулися чимало охочих.