ЗМІ: Італія заблокувала на два тижні процес репатріації українських дітей-сиріт

ООН, Юнісеф і опікуни понад 30-ти дітей виступили проти запиту Києва на репатріацію українських сиріт.

Поліція італійського міста Бергамо заблокувала репатріацію 57 українських дітей-сиріт віком від 6 до 16 років.

Про це повідомляє ANSA.

Українські діти-сироти з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебувають в італійській Ломбардії. Йдеться про 57 дітей віком від 6 до 16 років.

Київ просив про їх негайну репатріацію через українське консульство в Італії, але міжнародні організації з питань захисту неповнолітніх, від УВКБ ООН і ЮНІСЕФ, а також опікуни 34 сиріт, офіційно оформили прохання про міжнародний захист і виступили проти репатріації.

Тож поки що ніхто з українських дітей не залишить приймальні пункти в Рота-д'Іманья, Понтіді та Бедуліті.

Станом на серпень 2024 року 2155 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування перебувають за кордоном через вимушену евакуацію у звʼязку з повномасштабною війною РФ проти України, — повідомив голова Державної служби України в справах дітей Петро Добромільський.