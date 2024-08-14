Філашкін: на Донеччині близько 1,5 тисячі дітей досі залишаються 10-кілометровій прифронтовій зоні

В 10-кілометровій зоні від фронту в Донецькій області залишається близько півтори тисячі дітей. 2,5 тисячі неповнолітніх вдалося евакуювати.

Про це в ефірі телемарфону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Тиждень тому в 10-кілометровій зоні знаходилося 64 тисячі дорослих і понад 4 тисячі дітей.

За межами Донеччини працюють транзитні хаби, які допомагають евакуйованим комфортно перенести виїзд з рідного дому. На сьогоднішній день вивезли понад 2,5 тисячі дітей. Робота триває. Люди виїжджають", — розповів очільник ОВА.

Філашкін додав, що за межами Донеччини працюють транзитні хаби, які допомагають евакуйованим комфортно перенести виїзд з рідного дому.