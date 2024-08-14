З'явилися супутникові знімки наслідків атаки українських дронів на аеродром "Борисоглібськ" РФ

"Схеми" оприлюднили Planet Labs за 14 серпня, на яких зафіксовані наслідки атаки українських дронів на російський аеродром "Борисоглібськ".
На знімках видно, що БпЛА уразили північно-західну частину летовища. Зокрема, зруйновані декілька ангарів. У цій частині аеродрому розташована технічно-експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків.
Російські військово-повітряні сили використовують "Борисоглібськ" для базування літаків Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35.
Defense Express зазначає, що під ураження могла потрапити або технічно-експлуатаційна частина, або це майданчик підготовки авіаційних боєприпасів.
- Джерела LB.ua повідомили, що у ніч на середу, 14 серпня, Сили оборони і СБУ здійснили наймасштабнішу атаку на російські військові аеродроми.
- Атаку провели далекобійні дрони СБУ та Повітряних сил, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони та інших родів військ.
- БпЛА атакували летовища "Воронєж", "Курськ", "Саваслєйка" та "Борісоглєбск". Джерела підтверджують, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.