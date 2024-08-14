З'явилися супутникові знімки наслідків атаки українських дронів на аеродром "Борисоглібськ" РФ

"Схеми" оприлюднили Planet Labs за 14 серпня, на яких зафіксовані наслідки атаки українських дронів на російський аеродром "Борисоглібськ".

На знімках видно, що БпЛА уразили північно-західну частину летовища. Зокрема, зруйновані декілька ангарів. У цій частині аеродрому розташована технічно-експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків.

Наслідки атаки українських дронів на російський аеродром "Борисоглібськ"

Наслідки атаки українських дронів на російський аеродром "Борисоглібськ"

Російські військово-повітряні сили використовують "Борисоглібськ" для базування літаків Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35.

Defense Express зазначає, що під ураження могла потрапити або технічно-експлуатаційна частина, або це майданчик підготовки авіаційних боєприпасів.