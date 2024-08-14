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Міноборони анонсувало нові правила подання і розгляду рапортів військових

Наприклад, встановили послідовність погодження рапорту командирами.

Міноборони анонсувало нові правила подання і розгляду рапортів військових
Українська армія
Фото: Генштаб

Міністерство оборони повідомило, що запроваджує нові правила подання та розгляду рапортів військових.

За інформацією відомства, нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень і підвищення відповідальності командирів. Серед основних нововведень:

  • чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна;
  • встановлена послідовність погодження рапорту командирами;
  • обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту;
  • гарантований розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання;
  • рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

Нові правила подання і розгляду рапортів військових
Нові правила подання і розгляду рапортів військових

Нові правила подання і розгляду рапортів військових
Нові правила подання і розгляду рапортів військових
Нові правила подання і розгляду рапортів військових
Нові правила подання і розгляду рапортів військових

Нові правила подання і розгляду рапортів військових
Нові правила подання і розгляду рапортів військових

Нові правила подання і розгляду рапортів військових
Нові правила подання і розгляду рапортів військових

 У Міноборони наголосили, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності. 

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