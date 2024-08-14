Міноборони анонсувало нові правила подання і розгляду рапортів військових

Міністерство оборони повідомило, що запроваджує нові правила подання та розгляду рапортів військових.

За інформацією відомства, нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень і підвищення відповідальності командирів. Серед основних нововведень:

чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна;

встановлена послідовність погодження рапорту командирами;

обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту;

гарантований розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання;

рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

Нові правила подання і розгляду рапортів військових

Нові правила подання і розгляду рапортів військових

Нові правила подання і розгляду рапортів військових

Нові правила подання і розгляду рапортів військових

Нові правила подання і розгляду рапортів військових

У Міноборони наголосили, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності.