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Росіяни атакували рятувальників у Станіславі Херсонської області, є поранені

Ворг завдав повторно удару по місці обстрілу, коли приїхали рятувальники.

Росіяни атакували рятувальників у Станіславі Херсонської області, є поранені
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська атакували пожежників у Станіславі, що на Херсонщині. Ворог завдав повторного удару, коли вогнеборці прибули ліквідовувати пожежу через попередній обстріл.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Фахівці місцевої бригади пожежної охорони ліквідовували пожежу, що виникла через російський обстріл, коли окупанти вдарили знову", — ідеться у повідомленні.  

Через атаку ворожого дрона пошкоджено автомобіль рятувальників. Також постраждали четверо вогнеборців. Вони дістали легкі поранення: контузії та вибухові травми.

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