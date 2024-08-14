160 тисяч військовозобов’язаних заброньовано через "Дію", - Мінекономіки

Від початку офіційного запуску сервісу електронного бронювання через портал "Дія" критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки і оборони, вже забронювали близько 160 тисяч працівників. Загальна ж кількість заброньованих - 770 тисяч осіб.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.
"Бізнес продовжує активно бронювати своїх працівників завдяки порталу "Дія". Станом на 14 серпня через "Дію" вже забронювали близько 160 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони. Цей процес відбувається автоматично, що дозволяє скоротити, як час подачі документів бізнесом, так і час очікування отримання результатів. Найбільш активно бронюють працівників підприємства із Київської, Дніпропетровської та Львівської областей", - зазначила Свириденко.
Наразі, найбільше працівників заброньовано через портал "Дія" в наступних регіонах:
- Київська обл. - 55 тис.
- Дніпропетровська обл. - 16,6 тис.
- Львівська обл. - 13,7 тис.
- Харківська обл. - 9,7 тис.
- Одеська обл. - 7,7 тис.
В Мінекономіки також нагадали алгоритм бронювання на порталі "Дія":
- Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, визнані критично важливими.
- Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі Дія списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.
- Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і, чи її дані є у реєстрі Оберіг.
- Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику підприємства в особистий кабінет із даними про результат розгляду.
- В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.
Для тих, хто хочеотримати бронювання у паперовій формі, і надалі доступна така можливість.
Систему бронювання через "Дію" запустили в липні. Тоді за тиждень забронювали 55 тисяч співробітників.