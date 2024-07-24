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Через "Дію" за тиждень забронювали вже 55 тисяч співробітників

Найбільше забронювали через "Дію" працівників із Києва та області. 

Через "Дію" за тиждень забронювали вже 55 тисяч співробітників
Фото: informator.ua

Від старту електронного бронювання на порталі "Дія" ним скористалося вже 55 тисяч людей. 

Про це повідомили у Мінекономіки. 

"Електронне бронювання вже у перші дні показало величезний попит. Лише за першу добу забронювали 15 тисяч людей. Для критично важливих підприємств та тих підприємств, які працюють для потреб Сил безпеки та оборони, електронне бронювання – це можливість у простій формі, швидко і зручно подати дані про працівників й скоротити час очікування до 15 хвилин", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.  

Упродовж тижня найбільше забронювали через Дію працівників компаній таких міст та областей:

  • майже 20 тис осіб – м.Київ та Київська область;
  • понад 6 тис осіб – Львівська область;
  • майже 6 тис осіб – Дніпропетровська область;
  • понад 2 тис осіб – Одеська область;
  • понад 1 тис осіб – Закарпатська область.

Як здійснюється бронювання на порталі Дія:

  • Міністерства, ОВА та інші органи виконавчої влади вносять до Єдиного переліку  підприємства, установи та організації  які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників.
  • Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі Дія списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.
  • Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи є її дані в реєстрі Оберіг.
  • Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду.
  • В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+. 
  • Згодом витяг з Реєстру військовозобовʼязаних можна буде завантажити на порталі Дія й за потреби роздрукувати. Також за бажанням документи на бронювання можуть бути подані в паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу. 

Процес бронювання повністю автоматизований та передбачає використання Порталу Дія, Оберегу і Реєстру Пенсійного фонду. 

Одночасно діють два механізми бронювання – через Портал Дія та за списками (погодження списків військовозобов’язаних Міністерством оборони та подальше прийняття наказів Міністерством економіки). Підприємство самостійно визначає механізм бронювання працівників.

Тим часом у Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових.

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