Через "Дію" за тиждень забронювали вже 55 тисяч співробітників

Від старту електронного бронювання на порталі "Дія" ним скористалося вже 55 тисяч людей.
Про це повідомили у Мінекономіки.
"Електронне бронювання вже у перші дні показало величезний попит. Лише за першу добу забронювали 15 тисяч людей. Для критично важливих підприємств та тих підприємств, які працюють для потреб Сил безпеки та оборони, електронне бронювання – це можливість у простій формі, швидко і зручно подати дані про працівників й скоротити час очікування до 15 хвилин", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Упродовж тижня найбільше забронювали через Дію працівників компаній таких міст та областей:
- майже 20 тис осіб – м.Київ та Київська область;
- понад 6 тис осіб – Львівська область;
- майже 6 тис осіб – Дніпропетровська область;
- понад 2 тис осіб – Одеська область;
- понад 1 тис осіб – Закарпатська область.
Як здійснюється бронювання на порталі Дія:
- Міністерства, ОВА та інші органи виконавчої влади вносять до Єдиного переліку підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників.
- Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі Дія списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.
- Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи є її дані в реєстрі Оберіг.
- Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду.
- В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.
- Згодом витяг з Реєстру військовозобовʼязаних можна буде завантажити на порталі Дія й за потреби роздрукувати. Також за бажанням документи на бронювання можуть бути подані в паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.
Процес бронювання повністю автоматизований та передбачає використання Порталу Дія, Оберегу і Реєстру Пенсійного фонду.
Одночасно діють два механізми бронювання – через Портал Дія та за списками (погодження списків військовозобов’язаних Міністерством оборони та подальше прийняття наказів Міністерством економіки). Підприємство самостійно визначає механізм бронювання працівників.
Тим часом у Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових.