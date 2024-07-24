Через "Дію" за тиждень забронювали вже 55 тисяч співробітників

Від старту електронного бронювання на порталі "Дія" ним скористалося вже 55 тисяч людей.

Про це повідомили у Мінекономіки.

"Електронне бронювання вже у перші дні показало величезний попит. Лише за першу добу забронювали 15 тисяч людей. Для критично важливих підприємств та тих підприємств, які працюють для потреб Сил безпеки та оборони, електронне бронювання – це можливість у простій формі, швидко і зручно подати дані про працівників й скоротити час очікування до 15 хвилин", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Упродовж тижня найбільше забронювали через Дію працівників компаній таких міст та областей:

майже 20 тис осіб – м.Київ та Київська область;

понад 6 тис осіб – Львівська область;

майже 6 тис осіб – Дніпропетровська область;

понад 2 тис осіб – Одеська область;

понад 1 тис осіб – Закарпатська область.

Як здійснюється бронювання на порталі Дія:

Міністерства, ОВА та інші органи виконавчої влади вносять до Єдиного переліку підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників.

Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі Дія списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.

Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи є її дані в реєстрі Оберіг.

Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду.

В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.

Згодом витяг з Реєстру військовозобовʼязаних можна буде завантажити на порталі Дія й за потреби роздрукувати. Також за бажанням документи на бронювання можуть бути подані в паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

Процес бронювання повністю автоматизований та передбачає використання Порталу Дія, Оберегу і Реєстру Пенсійного фонду.

Одночасно діють два механізми бронювання – через Портал Дія та за списками (погодження списків військовозобов’язаних Міністерством оборони та подальше прийняття наказів Міністерством економіки). Підприємство самостійно визначає механізм бронювання працівників.

Тим часом у Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових.