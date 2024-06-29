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Уряд Косова заборонив TikTok у державних установах

Заборону ініціювало МВС Косова "з метою усунення кіберризиків".

Уряд Косова заборонив TikTok у державних установах
Уряд Косова заборонив TikTok у державних установах
Фото: pixabay

28 червня уряд Косова заборонив TikTok у державних установах.

Про це повідомляє KOHA.net.

Прем'єр Косова Альбін Курті зазначив, що цю заборону ініціювало МВС "з метою усунення кіберризиків".

Як повідомив заступник міністра МВС Косова Бардхил Добра, всі державні установи зобов'язані встановити необхідні технічні обмеження для заборони TikTok.

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"Усі державні службовці зобов'язані видалити TikTok зі своїх пристроїв. Його дозволено на особистих пристроях, але не через державну мережу", – уточнив Добра.

  • Адміністрація сервісу TikTok заявила про намір обмежити поширення відео, розміщених на акаунтах пов'язаних із державами засобів масової інформації. Заходи стосуватимуться в першу чергу російських та китайських медіа, які використовують соцмережу для впливу на вибори, і мають на меті боротьбу з пропагандою.
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