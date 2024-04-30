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Президентка Єврокомісії не виключає заборону TikTok у Євросоюзі

“Ми точно знаємо небезпеку TikTok”.

Президентка Єврокомісії не виключає заборону TikTok у Євросоюзі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн натякнула, що в Європейському Союзі розглядають можливість заборони соцмережі TikTok, повідомляє Politico.

“Це не виключено”, – сказала фон дер Ляєн під час дебатів за участю головних кандидатів від партій на виборах у 2024 році.

Таке зауваження фон дер Ляєн зробила на тлі заборони TikTok у США. Як відомо, американська влада вимагає у власника соцмережі компанії ByteDance до 19 січня 2025 продати TikTok, тому що вважає його загрозою для національної безпеки через китайських власників.

Вона відразу додала, що Комісія була “першою установою в усьому світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах”.

“Ми точно знаємо небезпеку TikTok”, – зазначила фон дер Ляєн.

Раніше Єврокомісія змусила адміністрацію соцмережі терміново надавати додаткові документи щодо функції оплати за перегляд відео в країнах ЄС. На умови цього ультиматуму соцмережа погодилися.

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